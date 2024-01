Campania: De Luca deposita denunce contro Fitto e lo sfida a confronto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo ha annunciato e lo ha fatto. Questa mattina la Regione Campania ha presentato “la denuncia alla Corte dei Conti, alla magistratura penale e al Tar Campania per la decorrenza dei 30 giorni che avevamo fissato per completare l'iter per il riparto di Fondi Sviluppo e Coesione". Intervenendo a margine dell'apertura della promozione 'Meet Italian Brands 2024', alla Mostra d'Oltremare di Napoli, De Luca ha confermato il pugno duro contro il ministro Raffaele Fitto. Il presidente della Regione ha poi “rinnovato anche l'invito a un confronto per un dibattito pubblico su questi fondi”: “Vedo che continuano a proporre dati falsi come quello sulla spesa dei Fondi Europei del sud, ormai sono ridotti alla falsificazione per cercare di dare qualche modifica. Lo sfido sul dibattito pubblico sui fondi di coesione, lui o altri ministri che continuano a raccontare stupidaggini”, ha concluso.(Ren)