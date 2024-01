Ucraina: Borrell, spero in rapido accordo su fondo armi e asset russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina rimane una priorità per l'Ue di fronte alla continua aggressione della Russia, che rimane anche una minaccia per la sicurezza europea. Lo ha dichiarato l'Alto europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "I ministri sono d'accordo sul fatto che questo non è il momento di ritirare il sostegno all'Ucraina, ma al contrario è il momento di fare di più e più velocemente", ha detto. "Continueremo a lavorare in favore di un'assistenza prevedibile e spero di ottenere l'accordo per l'aumento di cinque miliardi del Fondo europeo per la pace, in modo di stabilire un fondo di assistenza militare per l'Ucraina", ha poi aggiunto Borrell. "Sull'immobilizzazione degli asset russi, penso di poter dire che abbiamo un accordo politico per finalizzare l’intesa sulla base della proposta fatta a dicembre, basata sui ricavi. Sono certo che l'accordo sarà finalizzato molto presto, e ho fatto pressione perché la decisione sia presa prima del prossimo Consiglio Affari esteri", ha concluso Borrell. (Beb)