Usa: Camera presenterà articoli per impeachment contro Mayorkas il 30 gennaio

- La commissione per la Sicurezza interna della Camera dei rappresentanti presenterà quattro articoli per avviare una procedura di impeachment nei confronti del segretario Alejandro Mayorkas nella giornata di martedì 30 gennaio. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che un voto in aula alla Camera potrebbe avere luogo già all’inizio di febbraio. I repubblicani al Congresso hanno avviato la procedura in protesta contro la gestione dei flussi migratori al confine con il Messico da parte del governo federale. La commissione ha già organizzato due sedute a gennaio, per discutere gli effetti dei flussi migratori incontrollati sugli Stati che si trovano al confine meridionale. (Was)