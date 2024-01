Napoli: Manfredi, Regione e governo ristabiliscano dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che dopo questa fase di tensione si ristabilisca un dialogo tra la Regione e il governo nazionale e si trovi rapidamente una sintesi per consentire agli enti locali e ai Comuni, che sono i principali beneficiari di questi fondi, di poter agire e poter operare per fare in modo che le risorse siano spese bene e nei tempi giusti". E' quanto auspicato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine del Premio dedicato al giornalista-editore napoletano scomparso nel 2017 Pietro Golia fondatore insieme a Mauro Finocchito della casa Editrice Controcorrente, nonche' di Radio Sud 95. Manfredi ha tuttavia sottolineato l'importanza per il Sud di avere a disposizione i fondi dedicati. "Credo che sbloccare queste risorse sia fondamentale - ha sottolineato il sindaco - perché il quadro di programmazione comunitaria e anche i fondi di sviluppo e coesione sono indispensabili per gli investimenti che abbiamo in campo, e anche per fare in modo che vengano rispettati i tempi, perché la realizzazione delle opere richiede dei tempi lunghi". (Ren)