Balcani: a Skopje passi avanti positivi su sviluppo regionale e integrazione europea

Il vertice sul Piano di crescita dell'Unione europea dedicato ai Balcani occidentali svoltosi a Skopje si è concluso nel segno dell'ottimismo e con l'adozione di una dichiarazione congiunta tra i leader presenti. L'attuazione del piano economico del valore di sei miliardi di euro, presentato dalla Commissione europea nel novembre scorso, è condizionata all'implementazione delle riforme e alla cooperazione reciproca dei Paesi della regione. L'obiettivo è rendere funzionale il mercato comune dei Balcani occidentali, che avranno accesso al mercato europeo ancor prima che tali nazioni diventino membri a pieno titolo dell'Ue, e portarne alcuni vantaggi: stimolare la crescita economica, accelerare la necessaria convergenza socio-economica, consentire ai partner di intensificare le riforme e gli investimenti per accelerare in modo significativo la velocità del processo di allargamento. Il piano si compone di quattro pilastri. Lo scopo del primo è promuovere l'integrazione nel mercato unico europeo, il secondo pilastro rappresenta una più stretta cooperazione economica nella regione, il terzo vincola all'attuazione delle riforme e del quarto fanno parte le risorse finanziarie dell'Ue per investimenti e riforme.