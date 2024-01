Balcani: a Skopje passi avanti positivi su sviluppo regionale e integrazione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano di crescita è la conferma politica da parte dell'Ue del fatto che dispone di un piano concreto per un'efficace integrazione europea dei Balcani occidentali", ha detto il padrone di casa, il premier macedone Dimitar Kovacevski nella conferenza stampa di fine vertice. Lo stesso Kovacevski ha sottolineato che il documento "è stato adottato dai leader dei Paesi della regione", i quali vedono in esso "un messaggio chiaro a sostegno di un'efficace integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue". "Oggi durante l'incontro abbiamo adottato una dichiarazione congiunta con la quale noi, come leader dei Balcani occidentali, ci impegniamo a sviluppare i nostri Paesi secondo gli standard europei", ha sottolineato il leader macedone. "Nella dichiarazione congiunta abbiamo sottolineato la grande importanza della cooperazione tra tutti noi nella regione, come alleanza strategica al fine di raggiungere il nostro obiettivo individuale e allo stesso tempo un obiettivo comune, l'adesione all'Ue", ha aggiunto. "Il piano di crescita per i Balcani occidentali", ha affermato il premier macedone, "è riconosciuto da tutti come un'eccellente opportunità per accedere al mercato unico europeo. Con la sua realizzazione, che dipende anche dall'Ue ma soprattutto da noi, i Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero raddoppiare il loro Pil pro capite, passando cioè da una media di 6 mila euro pro capite nella regione a un media di 12 mila euro pro capite nei prossimi dieci anni", ha sostenuto lo stesso Kovacevski, il quale ha rimarcato che il documento "svolge anche un ruolo chiave nello sbloccare il potenziale economico della regione, aprendo le porte alle aziende e ai lavoratori locali e rendendo la regione più attraente per gli investitori europei". (segue) (Seb)