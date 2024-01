Balcani: a Skopje passi avanti positivi su sviluppo regionale e integrazione europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i leader dei Paesi dei Balcani occidentali presenti, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha menzionato l'importanza della creazione di "corsie verdi" che permettano di scavalcare gli ostacoli derivanti dai controlli doganali tra i Paesi. "Per noi le corsie verdi sono più importanti dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa), anch'essa senza dubbio rilevante. Non ignoro né sottovaluto l'importanza della Sepa, ma per noi le corsie verdi sono fondamentali per la creazione di un ambiente imprenditoriale migliore, per la nostra popolazione ma anche per tutti coloro che vorranno investire in questa regione", ha affermato il capo dello Stato serbo, secondo cui è necessario allineare le misure economiche e le politiche dei sussidi tra i vari Stati "prima dell'ingresso" della regione nell'Unione europea. Il presidente serbo ha quindi affermato che la Serbia potrebbe ricevere "già a maggio o all'inizio di giugno" i primi fondi del Piano di crescita economica. "Se riusciamo a formare il governo entro il 15 marzo e approviamo alcune leggi importanti entro la fine di marzo, il primo stanziamento di questi soldi da parte dell'Ue potrebbe avvenire già a maggio o all'inizio di giugno", ha dichiarato Vucic. L'importanza del mercato unico regionale e della cooperazione è stata sottolineata anche dal direttore generale per i negoziati di vicinato e allargamento presso la Commissione europea Gert Koopman, presente al vertice. (segue) (Seb)