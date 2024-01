Balcani: a Skopje passi avanti positivi su sviluppo regionale e integrazione europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un aspetto molto importante perché senza l'integrazione regionale semplicemente non è possibile sfruttare appieno il nostro mercato unico. Pertanto, una condizione in questa parte del piano di crescita è che non si blocchino i propri vicini. Se blocchi i tuoi vicini, puoi bloccare te stesso", ha sottolineato. A tal proposito il premier kosovaro Albin Kurti ha affermato che per raggiungere l'integrazione economica della regione e il riavvicinamento dei cittadini "è necessario fermare le minacce alla sicurezza" e che la chiave "è la normalizzazione delle relazioni basate sul riconoscimento reciproco". "Una più profonda integrazione e una maggiore circolazione di beni e persone richiedono fiducia reciproca e relazioni normali tra i nostri Paesi, istituzioni e persone", ha affermato Kurti. Il premier albanese Edi Rama prima del vertice aveva richiamato da parte sua l'Unione europea a essere "più seria" nell'affrontare il processo di adesione dei Balcani occidentali. "Voglio sottolineare una questione. Immaginate in quale posizione migliore ci troveremmo se l'Ue fosse più seria riguardo all'integrazione della regione e ai problemi reali", ha dichiarato Rama. "Bisogna dimenticare di che colore è la bandiera dei nostri Paesi. La bandiera più importante dovrebbe essere quella dell'Ue", ha aggiunto il primo ministro di Tirana. (segue) (Seb)