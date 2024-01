Mar Rosso: Foti (Fd'I), missione atto di responsabilità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'isolamento dell'Italia ipotizzato e auspicato dal Pd è all'evidenza solo nella immaginazione dei suoi dirigenti. La missione navale Ue nel Mar Rosso, a cui l'Italia prenderà parte, oltre ad essere prevalentemente di difesa, è strategica poiché da lì transita circa il 15 per cento del commercio mondiale. È un atto di responsabilità quello adottato dal governo Meloni per evitare che i prezzi delle materie prime schizzino alle stelle, danneggiando così l'economia mondiale, a partire dalla nostra". Lo afferma, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)