Gaza: Borrell, bilancio vittime eccessivo, più morte non porterà più sicurezza a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime civili a Gaza è eccessivo. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Tutti sono stati d'accordo sul fatto che il bilancio delle vittime tra i civili è eccessivo, che la situazione è quanto di più terribile si possa immaginare. Penso che più morte, più distruzione, più difficoltà per la popolazione di Gaza e per il popolo palestinese non aiuteranno a sconfiggere Hamas o la sua ideologia, non porteranno maggiore sicurezza a Israele, ma il contrario", ha detto Borrell. "Ed è per questo che dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi con i partner internazionali per passare da questo conflitto mortale a una soluzione", ha concluso. (Beb)