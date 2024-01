Roma: nuova illuminazione per piazza della Repubblica, accese le luci sui porticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- A partire da stasera una nuova illuminazione permanente cambia il volto di piazza della Repubblica a Roma. Stasera ad accendere le luci sono stati il sindaco Roberto Gualtieri e l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo. L'illuminazione è stata resa possibile grazie a un intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione dei palazzi porticati, risalenti al 1887-1898 ad opera di Gaetano Koch. L'impianto è stato realizzato ex novo da Areti grazie a circa 700 mila euro provenienti dal contratto di servizio, con fondi extra canone che annualmente Roma Capitale versa ad Areti. In particolare, l'intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione dei palazzi porticati ha riguardato i prospetti principali che affacciano su piazza della Repubblica e i prospetti laterali su via Nazionale fino all'intersezione con via Torino. (Rer)