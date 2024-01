Autonomia: De Poli (Udc), avanti determinati, minacce referendum non ci spaventano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Autonomia premia chi amministra bene e si basa su un principio chiave per chi gestisce la cosa pubblica: è quello della responsabilità. La sinistra conservatrice ipotizza il ricorso al referendum. Noi vogliamo riformare le nostre istituzioni. Il centrodestra guarda avanti con determinazione: le minacce di referendum non ci spaventano. L'opposizione è come i gamberi: sa solo andare indietro". E' quanto dichiara il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)