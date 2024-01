Lazio: Ciarla (Pd), cultura grande assente in primo anno di amministrazione Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo anno di amministrazione Rocca "la grande assente e' stata la cultura" per questo "abbiamo depositato oggi una richiesta di Consiglio straordinario sulla Cultura che ci auguriamo possa essere convocato al più presto". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd del Lazio, Mario Ciarla. "Solo in un'occasione il tema è finito al centro dell'attenzione: quando in piena sessione di bilancio il Partito democratico ha sventato il tentativo di Rocca di regalare a Barbareschi 24 milioni di euro per l'acquisto del Teatro Eliseo di Roma che l'attore aveva ottenuto grazie anche a fondi pubblici per circa 7 milioni - spiega -. E' stato infatti grazie alla nostra opposizione che quelle risorse sono state ridistribuite tra i Comuni del Lazio per finanziare teatri, sale cinematografiche, luoghi della cultura in modo diffuso. Nemmeno in quell'occasione però l'assessora Baldassarre è riuscita a dire qualcosa lasciando tutta la scena alla reazione scomposta del presidente Rocca prima del voto finale. Riteniamo a questo punto - aggiunge - che non sia più rimandabile l'avvio di un confronto serio e nel merito sulle politiche culturali della Regione per capire se, a parte forzature, blitz e regali ai privati, questa amministrazione abbia una qualche idea da proporre ai cittadini. Per questo abbiamo depositato oggi una richiesta di consiglio straordinario sulla cultura che ci auguriamo possa essere convocato al più presto". (Com)