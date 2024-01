Cinema: Borgonzoni, quello italiano sempre più al centro scena mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema italiano “sempre più al centro della scena mondiale, capace di attirare l'attenzione di un pubblico internazionale per merito di eccezionali professionisti e prodotti di qualità: ringrazio tutti coloro i quali con impegno, talento e creatività accrescono prestigio e visibilità del nostro cinema”. Così in una nota il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, a proposito della presenza del cinema italiano al 74mo Festival di Berlino. “Come ministero continueremo ad affiancarli nel percorso verso il raggiungimento di questo importante obiettivo per il Paese. Un plauso in particolare a tutti i produttori che portano le opere italiane in giro per il mondo attraverso i festival e un ringraziamento a Rai Cinema per il suo grande lavoro", aggiunge. (Rin)