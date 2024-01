Gaza: Borrell, a lavoro su sanzioni contro coloni estremisti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue lavora a sanzioni contro i coloni estremisti in Cisgiordania. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Continuiamo a lavorare sulle sanzioni contro i coloni estremisti e violenti in Cisgiordania. Sul regime di sanzioni globali dell'Unione europea. Il lavoro è in corso nei gruppi di lavoro tecnici e spero che venga approvato presto dagli Stati membri", ha detto Borrell. (Beb)