Roma: Gualtieri, torna la luce in città, dopo piazza Repubblica altre aree

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'accensione della nuova illuminazione di piazza della Repubblica "è il primo passo di una bellissima strategia di ritorno della luce a Roma, resa possibile dalla transazione con Areti di Acea che abbiamo realizzato e che punta da subito a far ripartire gli investimenti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell'accensione delle luci dei porticati storici di piazza della Repubblica. "Partiamo con una piazza straordinaria, con luci calde che consentono di valorizzare questi splendidi palazzi e la piazza - ha aggiunto -. Nonostante sia più luminosa di prima, si consuma di meno, è una innovazione tecnologica con minore impatto energetico e la piazza ne esce valorizzata. C'è un miglioramento anche sul piano della sicurezza oltre che della bellezza. Tutto questo, in un contesto di interventi in corso: dal Planetario agli interventi giubilari, che arrivano fino a piazza dei Cinquecento. Questa illuminazione è la prima di una lunga serie: saranno coinvolti gli attraversamenti pedonali, i monumenti in centro e in periferia, i marciapiedi, grazie anche alle Soprintendenze che ci hanno sostenuto". (Rer)