Camera: 24 gennaio presentazione libro "Sempre con me - Le lezioni della Shoah"

- Mercoledì 24 gennaio, alle ore 16:30, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del libro di Emanuele Fiano "Sempre con me - Le lezioni della Shoah". Dialogano con l'autore, Anna Ascani, vicepresidente della Camera, Chiara Braga, presidente gruppo Pd-Idp alla Camera, Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. Modera Monica Guerzoni. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)