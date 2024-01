Mar Rosso: Borrell, raggiunto accordo di principio su missione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri europei hanno raggiunto un accordo generale su una missione per la sicurezza nel Mar Rosso per far fronte alle aggressioni degli Houthi contro le navi europee. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Abbiamo concordato, in linea di principio, di istituire un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione europea e di discutere le varie opzioni di questa missione, che ho proposto agli Stati membri. Ora dobbiamo muoverci verso l'unanimità, per vedere quando potremo istituire questa missione", ha detto Borrell. (Beb)