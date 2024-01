Roma: Palermo (Acea), Areti eccellenza europea e mondiale in illuminazione artistica urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova illuminazione di piazza della Repubblica "è l'esempio della capacità artistica e architettonica di Areti che è una eccellenza a livello europeo, se non mondiale, nella illuminazione dei palazzi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione dell'accensione delle luci a piazza della Repubblica. "Abbiamo realizzato tantissimi allestimenti, riconosciuti come un'eccellenza della capacità italiana di illuminare artisticamente i palazzi", ha aggiunto. Dal canto suo, l'amministratore delegato di Areti, Giulio Antonio Carone, ha spiegato: "Abbiamo sostituito le vecchie lampade con quelle a Led quindi oltre a ottenere un risultato molto bello abbiamo anche consegnato al Comune un impianto che consuma meno". (Rer)