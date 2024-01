Medio Oriente: Usa chiedono indagine su morte 17enne palestinese-statunitense in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “devastate” dalla morte di un 17enne palestinese con la cittadinanza statunitense in Cisgiordania, e continueranno le interlocuzioni con Israele per ottenere ulteriori informazioni. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo chiesto una indagine urgente per chiarire la dinamica che ha portato alla sua morte, e siamo stati molto chiari sulla recente escalation di violenza in Cisgiordania: chiediamo a tutte le parti coinvolte di astenersi da azioni che possano acuire ulteriormente le tensioni”, ha detto. (Was)