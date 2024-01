© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: terre rare, ministero Sicurezza mette in guardia dalle "minacce straniere" con un fumetto - Il ministero per la Sicurezza di Stato cinese ha voluto mettere in guardia i cittadini sull'importanza di difendere i metalli strategici del Paese dalle avide "organizzazioni d'oltremare", pubblicando un fumetto in cui personaggi dalle sembianze straniere estraggono segretamente terre rare. Le vignette sono state pubblicate ieri sull'account ufficiale WeChat del dicastero, nel quadro della "guerra dei chip" tra Cina e Stati Uniti. Il fumetto è ambientato nell'immaginaria area mineraria di Xishan, descritta come una zona ricca di giacimenti rarissimi e cruciali per lo sviluppo dell'industria dei superconduttori. A fare da protagonisti sono diversi agenti di sicurezza, che si fingono escursionisti per raccogliere informazioni su alcune persone responsabili di "sospette" attività di esplorazione e mappatura dei giacimenti. "Mentre la tecnologia cresce a passi da gigante, alcuni minerali primari sono diventati rare risorse strategiche. La Cina vanta ricche risorse di questi minerali", annuncia un agente, avvertendo che "le organizzazioni d'oltremare hanno già messo gli occhi su di loro". (Res)