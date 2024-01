Ucraina: Lavrov, formula di pace ucraina "non porta da nessuna parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula di pace ucraina non porterà a nessun esito positivo. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. "È triste che il segretariato delle Nazioni Unite stia rischiando la sua reputazione partecipando al cosiddetto formato assolutamente surreale di Copenaghen", ha affermato il ministro. "Tutte queste formule non portano da nessuna parte, e prima Washington, Londra, Parigi, Bruxelles se ne rendono conto, meglio sarà per l'Ucraina e per l'Occidente", ha sottolineato il ministro. (Rum)