Italia-Usa: Meloni, alleati solidissimi, ottime relazioni a prescindere da cambio presidente

- Italia e Stati Uniti "sono due alleati solidissimi e hanno sempre avuto ottime relazioni indipendentemente dal cambio del presidente del Consiglio italiano o americano". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. Se con un'eventuale vittoria di Trump cambi la politica estera americana "non lo posso dire", ha proseguito Meloni, "ma la nostra politica estera non cambierà". "Quello che spesso non si capisce nella lettura della politica estera all'interno del dibattito italiano è che noi consideriamo la politica estera fatta tra Stati come una politica fatta tra partiti", ha concluso Meloni. (Rin)