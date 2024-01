Nepal: Katmandu auspica più cooperazione G77 e Cina sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del ministero degli Esteri del Nepal, Sewa Lamsal, ha partecipato al terzo Summit del Sud del mondo a Kampala, in Uganda (21 e 22 gennaio), dove ha ribadito il sostegno di Katmandu al Gruppo 77 e Cina e sottolineato l’importanza di una cooperazione più profonda, in particolare sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e sull’azione per il clima. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. L’evento è stato preceduto (19 e 20 gennaio) dal 19mo Summit dei capi di Stato e di governo del Movimento dei non allineati (Nam), al quale il Paese himalayano è stato rappresentato dal suo primo ministro, Pushpa Kamal Dahal. Il premier ha sottolineato l’impegno di lunga data del Nepal nei confronti dei principi e dei valori del non allineamento. Il leader ha immaginato il futuro del Nam come piattaforma globale chiave per garantire sicurezza, giustizia e prosperità e ha auspicato una maggiore “cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e triangolare”.(Inn)