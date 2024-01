Iraq: da Usa nuove sanzioni a compagnia aerea Fly Baghdad e tre leader di Kataib Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della compagnia aerea irachena Fly Baghdad e del suo amministratore delegato, per il sostegno fornito alle Forze Quds delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc-Qf) e alle milizie che Teheran sostiene in Iraq, Siria e Libano. Il governo federale ha anche approvato sanzioni aggiuntive nei confronti di tre leader del gruppo paramilitare sciita filoiraniano Kataib Hezbollah, in Iraq, oltre a tre aziende che si occupano di riciclare denaro per conto del gruppo. Il sottosegretario al Tesoro Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le autorità iraniane “continuare ad abusare dell’economia regionale, utilizzando attività apparentemente legali per nascondere i suoi finanziamenti”. Oltre a Fly Baghdad e all’amministratore delegato, Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani, le sanzioni includono anche due aerei utilizzati dal vettore. In aggiunta, le misure hanno colpito Hossein Moanes al-Ibudi, capo dell’ufficio politico di Kataib Hezbollah; il fratello del segretario generale del gruppo, Awqad Muhsin Faraj al-Hamidawi; e l’ingegnere Riyad Ali Hussein al-Azzawi. (Was)