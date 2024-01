Imprese: Mediobanca, solo 5 per cento delle Pmi è “innovatore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Pmi sono alla ninfa vitale del sistema economico del Paese, per questo Mediobanca ha analizzato circa 600 medie imprese rappresentative del 6 per cento del totale nazionale nella ricerca sulla digitalizzazione. Occore sottolineare, però, che soltanto il 5 per cento del campione conquista il rating di “innovatore”, grazie a un’elevata visione digitale ben integrata nei processi aziendali. Il dato può rappresentare un lato negativo della tendenza imprenditoriale italiana, ma anche una grande opportunità di allineare le imprese, sostiene Andrea Filtri, Co-Head di Mediobanca Research. L’Istituto di piazzetta Cuccia ha dedicato alla digitalizzazione delle medie imprese italiane uno studio dal titolo “It’s all about IT”, presentato in occasione della Mid Cap Conference e realizzato da Mediobanca Research in collaborazione con Google, che ha contribuito all’identificazione delle tecnologie con potenziale trasformativo. La digitalizzazione è un approccio virtuoso secondo la ricerca: queste aziende hanno infatti beneficiato di tassi di crescita degli utili e delle esportazioni strutturalmente superiori a quelle concorrenti, doppiando le imprese meno digitalizzate in termini di tasse pagate e crescita della forza lavoro. A tal proposito, Filtri, sottolinea una carenza nella sfera culturale delle imprese di mettere a punto una strategia digitale. Il 56 per cento delle imprese che hanno preso parte allo studio hanno ottenuto il rating “sperimentatore”, che identifica le aziende dotate di una chiara visione digitale che mantengono tuttavia margini di miglioramento nell’utilizzo di strumenti a supporto del processo di innovazione. A rientrare nel cluster delle aziende “principianti” è invece il 39 per cento del campione, anche se molte di queste aziende hanno già intrapreso un percorso virtuoso e non sarebbero dunque lontane da una promozione a “sperimentatore”. Un quadro dell’ecosistema delle medie imprese incoraggiante per il futuro, confermato dalle risposte di un’azienda su quattro circa la “forte comprensione che avere una strategia digitale è fondamentale per garantire la propria crescita o sopravvivenza”. Tra le aree di intervento che le imprese considerano prioritarie vi è quella della revisione dei processi interni con necessità, in particolare, di integrare e rafforzare strumenti e piattaforme digitali di marketing a supporto dell’attività di vendita. Circa il 30 per cento del campione sceglie canali digitali per raggiungere i clienti e pubblicizzare prodotti o servizi, ma non finalizza il processo di acquisto online. Anche per i sistemi Crm la transizione si ferma spesso a metà. I software che supportano la gestione della clientela non sono utilizzati in maniera efficiente o integrata in almeno il 40 per cento dei casi, perché non utilizzati trasversalmente da tutte le divisioni di business o perché connessi ad altri sistemi, in alcuni casi non digitali.(Com)