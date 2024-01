Ucraina: Lavrov, popolazione sta morendo per proteggere interessi geopolitici occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se L'Ucraina smetterà di combattere, centinaia di migliaia di suoi cittadini non dovranno morire per gli interessi geopolitici occidentali. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. "Cosa accadrebbe se l'Ucraina cessasse di combattere? Sarebbero vive centinaia di migliaia di persone che le autorità di Kiev stanno cercando di catturare, come bestiame, per le strade, nei bar"per usarli "come carne da macello, per farli morire per gli interessi geopolitici occidentali e, come si suol dire, per i 'valori democratici'", ha affermato il ministro. Lavrov ha sottolineato che il popolo ucraino non è mai stato interessato al conflitto con la Russia. "Ci sono solo gli interessi degli anglosassoni, dei loro scagnozzi e dell'élite criminale e marcia di Kiev (...) che teme di essere spazzata via il giorno dopo la fine della guerra", ha concluso Lavrov. (Rum)