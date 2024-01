Migranti: Bonelli (Avs), Protocollo con Albania atto di propaganda fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo Italia-Albania "è un chiaro esempio di come il governo Meloni stia utilizzando una questione tanto delicata quanto quella migratoria per scopi di mera propaganda elettorale fallimentare anziché sviluppare una politica migratoria efficace e umana, peraltro con una spesa spropositata. Parliamo di 775 milioni di euro, più un fondo di garanzia che, nei successivi quattro anni, comporterà un ulteriore dispendio di 65,6 milioni". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Si tratta di un investimento enorme in un progetto che si pone in netto contrasto con le normative europee e internazionali sui diritti umani - prosegue il parlamentare -. Questo Protocollo non è solo una violazione dei principi di solidarietà e legalità, ma anche un grave spreco di risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per migliorare l'accoglienza e creare percorsi di accesso sicuri e regolari per i migranti. È inaccettabile che il governo italiano adotti misure così drastiche e dispendiose, basate unicamente su una politica di deterrenza".(Com)