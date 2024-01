Commercio: tre associazioni chiedono incontro per criticità sul territorio di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ascom Confcommercio Roma - Litorale Sud Valeria Strappini, il presidente del Sib Ostia Rosella Pizzuti e il Direttore Generale di Faita Marco Sperapani hanno scritto all’assessore alle Attività produttive Monica Lucarelli e al presidente del Municipio Roma X Mario Falconi per richiedere un incontro urgente per le criticità in P.le Sirio, P.le Mediterraneo, Stazione Castel Fusano e Ostia. Le nostre associazioni di categoria in maniera congiunta - si legge nella missiva - Vogliono portare alla Vostra attenzione la grave situazione di degrado e di disagio sociale che si sta creando nell'area della stazione di Castel Fusano, dove nei pressi del bar della stazione vi è a tutte le ore del giorno e della notta una presenza sempre più massiccia di clochard". (segue) (Com)