Calcio: Berruto (Pd), governo non resti silente, risponda con fermezza a razzismo nelle curve

- Gli stadi sono "territorio italiano, sugli spalti non possono essere sospese le norme che puniscono ogni forma di razzismo e xenofobia". Lo ha detto il deputato e responsabile nazionale sport del Pd, Mauro Berruto. "Il governo non resti a guardare in silenzio e intervenga immediatamente e con fermezza. Quanto sta accadendo nelle curve è intollerabile. Ormai a ogni partita abbiamo la dimostrazione che le norme esistenti non bastano più. Valutiamo anche di irrigidire il Daspo allungandolo nella durata davanti a questi fenomeni intollerabili, e far sì che lasci traccia nel casellario giudiziale. È sbagliato sottovalutare e minimizzare: non siamo davanti a 4 idioti e basta. Purtroppo, sono tanti, troppi idioti, che usano le curve come palestra di addestramento ideologico e di estremismi", ha concluso. (Rin)