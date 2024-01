RPT - Egitto-Italia: ambasciatore Quaroni, linea marittima Damietta-Trieste rafforza commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto. Alla fine del primo paragrafo: il nome del presidente di Ice è Matteo Zoppas e non Lorenzo Galanti.L’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazir, partecipano questa mattina al Cairo alla cerimonia di firma di un accordo per l’avvio di una linea marittima Ro-Ro tra il porto di Trieste e il porto di Damietta, che affaccia sul Mar Mediterraneo, sul delta del Nilo. Durante l’incontro, l’ambasciatore italiano ha sottolineato che “questa linea dovrebbe contribuire al rafforzamento del commercio e degli investimenti in Egitto”, ringraziando, poi, il ministero dell'Interno egiziano “per aver autorizzato l’utilizzo di tecnologie moderne, come la blockchain, che permetteranno di poter sdoganare le merci in tempi più rapidi”. Presenti all’incontro anche i ministri egiziani delle Finanze, Mohamed Maait, del Commercio e dell'industria, Ahmed Samir, oltre al presidente italiano dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Lorenzo Galanti, che si è collegato in videoconferenza.La linea Trieste-Damietta renderà più veloci e rapidi gli scambi di merci via nave tra i due Paesi, creando una vera e propria corsia preferenziale sicura e veloce. I tempi di trasporto delle merci tra Trieste e Damietta saranno ridotti a sole 60 ore, e il collegamento si svolgerà in una prima fase con cadenza bisettimanale. Nel giro di una settimana i prodotti egiziani, tramite Trieste, saranno in grado di raggiungere i mercati di Londra o Berlino. Il negoziato dell’accordo è stato avviato nel 2018 sotto il coordinamento dei ministeri italiani degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e dei Trasporti. Il progetto ha già visto la firma di due intese tecniche collegate all’avvio della linea marittima, rispettivamente il memorandum d’intesa tra l’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico orientale e il porto di Damietta, e il memorandum d’intesa tra le amministrazioni doganali italiana ed egiziana. Entrambi i protocolli d'intesa sono stati siglati in occasione della Fiera sui trasporti e la logistica TransMea, tenutasi al Cairo lo scorso 7 novembre.Si completa così il quadro normativo che consentirà di facilitare scambi e investimenti su ambo i lati del Mediterraneo e di aprire a nuove opportunità di investimento per la filiera italiana in settori qui ritenuti prioritari, quali, tra gli altri, quello agroalimentare o il tessile, contribuendo inoltre ad incrementare l’interscambio bilaterale tra Italia ed Egitto. Tramite la linea Ro-Ro, si consoliderà inoltre il ruolo dell’Italia quale canale privilegiato di scambi nella regione Euro Mediterranea. Infatti, attraverso i collegamenti ferroviari del Porto di Trieste, i prodotti agricoli egiziani avranno la possibilità di raggiungere in pochi giorni i mercati dell’Europa centrale e settentrionale, mentre attraverso l’ingresso del Porto di Damietta, i prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli agroalimentari, farmaceutici e tessili potranno raggiungere facilmente oltre al mercato egiziano anche quello africano e mediorientale, grazie alla posizione geografica strategica e centrale rivestita dall’Egitto, che offre la possibilità di raggiungere un mercato di un miliardo di consumatori. L’importanza del progetto era stata già sottolineata in occasione della missione agricola, agroalimentare e sulla sicurezza alimentare, guidata dal vice oresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a marzo scorso, che aveva visto la partecipazione delle principali imprese italiane del settore. (Cae)