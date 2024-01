Gaza: da Usa, Regno Unito e Australia nuove sanzioni ai finanziatori di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac), in aggiunta a misure analoghe approvate dalle autorità di Regno Unito e Australia, ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di entità legali associate ad Hamas, coinvolte nel finanziamento delle attività del movimento islamista palestinese. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che Hamas ha messo in piedi “diversi meccanismi per consentire i trasferimenti finanziari alla sua leadership, sfruttando anche il mercato delle criptovalute per sostenere le sue attività terroristiche”. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito Zuhair Shamlakh, tra i principali responsabili della gestione dei flussi finanziari dall’Iran ad Hamas nella Striscia di Gaza, e le sue aziende Al-Markaziya Li-Siarafa e Arab China Trading Company. In aggiunta, le misure hanno colpito anche altri due associati, Ahmed Shamlakh, Alaa Shamlakh e Imad Shamlakh. Sono state aggiunte alla lista anche le società Herzallah Exchange and General Trading Company, insieme ai proprietari Muhammad Fallah Kamil Hirzallah; Naim Kamil Raghib Hirzallah e Salah Kamil Raghib Hirzallah; Samir Exchange, insieme al direttore Samir Abd Al-Muin Abd Hirzallah. (Was)