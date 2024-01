Ue: Meloni su maggioranza Ursula, sfida è costruirne una diversa in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen votarono anche governi che non hanno mai fatto parte della maggioranza. “La sfida è costruire una maggioranza diversa nel Parlamento”.Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. Meloni ha sottolineato come la maggioranza socialista-verde stia “scricchiolando pesantemente”. (Rin)