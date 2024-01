Decreto Energia: Lega, grazie a nostro emendamento via tasse su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno della Lega stop al contributo annuo di 10 euro per chilowatt a carico delle produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili con una potenza superiore a 20 kilowatt. Viene creato inoltre un fondo per le Regioni, finanziato con parte delle somme ottenibili dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, volto alla digitalizzazione, decarbonizzazione e accelerazione degli iter burocratici. Ringraziamo il Vice Ministro Gava per aver posto la massima attenzione sul tema". Lo affermano, in una nota, i deputati della Lega in commissione Attività produttive alla Camera Giorgia Andreuzza, Andrea Barabotti, Salvatore di Mattina, Alberto Gusmeroli e Luca Toccalini. (Com)