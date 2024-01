Europee: Meloni, deciderò all'ultimo se candidarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mia candidatura alle elezioni europee "vediamo, non ho deciso. Penso deciderò all'ultimo, quando si formano le liste". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. "Rispetto a chi dice che candidarsi alle Europee da presidente del Consiglio è prendere in giro i cittadini perché poi in Europa non ci si si va", sottolinea, "è chiaro che, se i cittadini dovessero decidere di votare per una Meloni che si candida in Europa, sanno che non ci va. Ciò non toglie che se vogliono confermare o meno un consenso, anche questa è democrazia". "E per me potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso dei cittadini, che è l'unica cosa che mi interessa", ha concluso. (Rin)