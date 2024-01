Fvg: assessore Sport, condanniamo insulti a Maignan, ma non siamo regione razzista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Episodi come quello accaduto sabato sera allo stadio Friuli durante Udinese-Milan vanno condannati duramente, ma il Friuli Venezia Giulia non è una regione razzista. Lo ha affermato oggi il vicepresidente della Regione e assessore allo Sport, Mario Anzil, commentando quanto accaduto sabato sera ai danni del portiere rossonero Mike Maignan. “Lo sport insegna rispetto ed educazione dell'avversario. Fatta questa doverosa premessa, con l'augurio che i responsabili rispondano per la loro condotta, è giusto sottolineare come la nostra non sia una regione razzista. Tutt'altro: il Friuli Venezia Giulia è una terra di comunità civili, solidali e la stessa squadra dell'Udinese è multietnica, un sodalizio in cui convivono in armonia giocatori di varie nazionalità”. Secondo Anzil, “l'eco mediatica che ha avuto questo deprecabile episodio vorrebbe additare la nostra come una regione razzista, come si trattasse dell'ennesimo avvenimento becero, cosa non vera”, ha sottolineato. “Sembra che tutto il nostro territorio sia visto come una regione razzista. Peraltro è stato accertato si tratti di due, tre, forse quattro persone: non c'è stato alcun coro e lo stadio di Udine non è razzista, come non lo è la 'curva'. È veramente un peccato che il caso venga amplificato forse oltre i limiti di quello che è accaduto realmente”, ha concluso l’assessore. (Frt)