Decreto Energia: M5s, tassa rinnovabili insensata

- "Il dietrofront del governo sul contributo a carico dei titolari di impianti di potenza superiore a 20 chilowatt che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è un successo del Movimento cinque stelle. Quella che abbiamo ribattezzato 'tassa Meloni' sul fotovoltaico era talmente insensata che persino questo governo, 'ultrà' conclamato delle fonti fossili, si è trovato costretto a rinsavire. Chiedere 10 euro per ogni chilowatt di potenza per finanziare un fondo con risorse da destinare la decarbonizzazione era un controsenso abnorme, oltreché una scelta assurda. Ribadiamo il paragone: è come se per finanziare un programma contro l'alcolismo il governo avesse deciso di tassare l'acqua minerale. Fortunatamente queste settimane di pressing non sono state vane". Lo affermano, in una nota, le deputate Ilaria Fontana e Emma Pavanelli, capogruppo del M5s rispettivamente in commissione Ambiente e Attività Produttive alla Camera. "Proprio oggi Terna ha rivelato che nel 2023 il 43,8 per cento dell'elettricità netta prodotta nel nostro Paese è arrivata da idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermico. Insomma, sulle rinnovabili l'Italia sta facendo registrare numeri record, ma pur sempre inferiori a quelli delle altre grandi economie del vecchio Continente - aggiungono le parlamentari -. Se questo governo riuscisse a comprendere che in tema di sfruttamento del sole e del vento possiamo sbaragliare ogni altro paese, saremmo già a metà dell'opera nell'ottica di una maggiore autonomia energetica. La soppressione odierna del comma 2 del quarto articolo del decreto legge Energia è il segnale che, dai dai, magari presto ci arriverà pure la destra nostrana a capire che le rinnovabili sono il 'tesoro' energetico del futuro per l'Italia". (Com)