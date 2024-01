Germania: Macron, Schauble sapeva che unificazione tedesca "apriva la porta" a quella Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Bundestag Wolfgan Schauble sapeva che il processo di unificazione della Germania "apriva la porta" a quella europea. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo al Bundestag con un discorso in omaggio a Schauble, recentemente scomparso. Il suo ruolo al fianco della ex cancelliera Angela Merkel "come guardiano delle regole finanziarie" in una "Europa in crisi non fu sempre compreso nel resto dell'Europa, bisogna dirlo, nemmeno in Francia", ha affermato Macron, facendo riferimento al periodo in cui Schauble ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Economia. Ma questo non ha intaccato "il rispetto degli Stati membri per questo spirito libero e indipendente", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)