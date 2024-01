Legge Bilancio: Meloni, fatte cose di destra, stabilità sistema è favore per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che siano cose di destra quelle che abbiamo fatto sulla manovra economica. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. Meloni ha citato alcuni esempi, come “prendere le poche risorse che si hanno e concentrarle sulla crescita, concentrarsi sul lavoro e sul mettere più soldi in tasca agli italiani, gli incentivi alla natalità concentrati sulle mamme lavoratrici, non considerare i lavoratori autonomi figli di un dio minore. Credo che sia di centrodestra la riforma fiscale, attesa da 50 anni”. “Quando si garantisce la stabilità del sistema, si fa un favore a tutti”, ha aggiunto. (Rin)