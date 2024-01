Imprese: ParkingMyCar, piattaforme digitali sempre più agili, utenti centrali nella progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare una piattaforma e-commerce efficiente e semplice da usare, "è importante operare un netto cambio di prospettiva. Oggi, di fatto, è lo stesso utente al centro del percorso progettuale: sta a programmatori e designer cogliere i suggerimenti e metterli in pratica". Lo afferma Emanuele Pasin, UX designer e conversion optimization specialist di ParkingMyCar, ha esordito durante la tavola rotonda di Netcomm Focus a Milano, quarta edizione dell'evento dedicato a digital marketing ed e-commerce. L'azienda che si occupa di prenotazione e pagamento digitale della sosta in moltissime città e stazioni italiane, e presso tutti gli aeroporti e porti del Paese, ha partecipato all'evento in quanto vincitrice del Netcomm Award 2023 nella sezione user experience, e nella kermesse milanese ha avuto l'occasione di confrontarsi con i più importanti player del settore. (segue) (Com)