Imprese: ParkingMyCar, piattaforme digitali sempre più agili, utenti centrali nella progettazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le caratteristiche fondamentali di una app o di un sito devono essere la semplicità e l'attività per andare incontro ad ogni tipo di utente in qualsiasi situazione. Per questo anche l'accessibilità è sempre più importante, ed accortezze come contrasto, dimensione del testo, navigazione tramite tastiera e descrizioni alternative per immagini diventano un valore aggiunto. Da non sottovalutare - aggiunge l'esperto - l'aspetto emozionale: il design dovrebbe suscitare una risposta emotiva positiva grazie a un'atmosfera accogliente generata dal giusto mix di colori, immagini e scelte tipografiche. Sempre più importante il design "mobile first", abbinati a velocità e prestazioni". Pasin ha voluto condividere alcuni step che hanno permesso a ParkingMyCar di ottenere i risultati che le hanno fatto ottenere anche il premio Netcomm Award nella categoria user experience: "Abbiamo adottato un approccio centrato sugli utenti, applicato in tutte le fasi, dalla progettazione alla prototipazione. Non ci siamo limitati a ripetere e migliorare il design più volte, ma abbiamo anche raccolto feedback continui dagli utenti attraverso sondaggi e indagini dirette ai clienti, permettendoci di migliorare costantemente l'esperienza che offriamo", ha concluso. (Com)