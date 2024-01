Pil: Mediobanca, in aumento del 0,7 per cento con investimenti in digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione non è solo parte di una transizione tecnologica che ha coinvolto il settore industriale, ma un vero motore di sviluppo economico. “Stimiamo che questo impulso allo sviluppo delle imprese sprigionerebbe una maggiore crescita del Pil nazionale dello 0,7 per cento nei prossimi cinque anni”, illustra Andrea Filtri, Co-Head di Mediobanca Research. L’Istituto di piazza Cuccia ha dedicato alla digitalizzazione delle medie imprese italiane uno studio dal titolo “It’s all about IT”, presentato in occasione della Mid Cap Conference e realizzato da Mediobanca Research in collaborazione con Google, che ha contribuito all’identificazione delle tecnologie con potenziale trasformativo. Il campione evidenzia una concentrazione verso le imprese del Nord Italia, attive nel settore manifatturiero e orientate all’export, pari al 50 per cento delle imprese genera più del 50 per cento del fatturato al di fuori dell'Italia. Per quantità e composizione il campione risulta statisticamente significativo, consentendo di trarre conclusioni generali per il settore manifatturiero italiano, espressione del 40 per cento del valore aggiunto nazionale e del 19 per cento del comparto a livello europeo. È importante ricordare nell’ottica della gestione finanziaria, evidenzia il report, una riformulazione degli incentivi fiscali legati a investimenti tecnologici che preveda crediti d’imposta per importi tali da coprire almeno il costo di finanziamento, una parte sia dei costi di implementazione che di quelli di aggiornamento del software di macchinari non obsoleti e che garantisca una loro maggiore stabilità nel tempo, al fine di consentire visibilità sugli investimenti in un arco pluriennale. "Siamo da sempre convinti del valore della trasformazione digitale come driver per la crescita delle imprese italiane - ha commentato Simona Panseri, Senior Director Communications, Southern Europe di Google. Per questo siamo lieti di aver collaborato con Mediobanca Research alla realizzazione dello studio, in un momento come quello attuale in cui l’IA ha il potenziale di contribuire all’aumento della produttività delle medie imprese italiane”.(Com)