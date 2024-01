Fvg: assessore Lavoro, 60 per cento assunti nel turismo in regione è under 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 60 per cento degli assunti nel comparto turistico in Friuli Venezia Giulia è rappresentato da lavoratori tra i 15 e i 34 anni. È il dato comunicato oggi a Trieste dall'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, alla presentazione del Recruiting info-day di Grado impianti turistici (Git), in programma martedì 20 febbraio nella sede dell'ente a Grado. Sono 50 complessivamente i posti di lavoro offerti per la stagione estiva 2024; i profili ricercati vanno dall'area risorse umane ai servizi di ristorazione, dal settore terme e beauty center all'accoglienza in spiaggia e salvataggio. Secondo Rosolen, i giovani “sono particolarmente recettivi rispetto alle opportunità di impiego presenti nel territorio, anche di fronte a contratti a termine di durata tra i due e i quattro mesi qualora sussistano elementi di garanzia rispetto a una successiva permanenza nel mondo del lavoro”. L’assessore ha sottolineato anche l’importanza del lavoro svolto dai centri per l'impiego, che “sono saldamente coordinati tra loro e svolgono un servizio fondamentale che è in grado di dare risposte concrete a chi è in cerca di occupazione. Formazione specifica, capacità di intersecare domanda e offerta di lavoro e collaborazioni con più soggetti strategici – ha aggiunto – sono tutti servizi che la nostra Regione offre con efficacia e puntualità. È importante garantire continuità al sistema sin qui costruito, attraverso linee programmatiche condivise”. (Frt)