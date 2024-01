Fvg: Capozzella (M5s), vicinanza a Maignan, qui razzismo non è di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a Mike Maignan, il portiere del Milan oggetto sabato sera di cori razzisti allo stadio Friuli di Udine, arriva anche dal Movimento cinque stelle in Friuli Venezia Giulia. “Siamo vicini al calciatore così pesantemente offeso allo stadio udinese. È un atto increscioso che getta discredito su tutti i friulani, popolo tradizionalmente docile e accogliente. Qui il razzismo non è di casa. Bene misure punitive per chi si rende protagonista di simili indegni episodi”, afferma in una nota Mauro Capozzella del M5s. (Frt)