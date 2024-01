© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali non sono interessati al raggiungimento della pace in Ucraina. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "I Paesi occidentali non vogliono la pace oggi, nonostante il fatto che il regime di Kiev sopravviva solo grazie all'elemosina occidentale", ha affermato Lavrov nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. (Rum)