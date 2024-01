Violenza donne: M5s, Bandecchi ha oltrepassato ogni decenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che Bandecchi rivendica come normale nelle sue affermazioni è tutt'altro che normale. Vaneggia su uomini e donne 'sani di mente' che hanno perfettamente capito il senso delle sue parole, e su 'imbecilli' per i quali invece è un problema capirlo. Ma ci rendiamo conto di quanto Bandecchi con le sue sparate superi continuamente l'asticella della decenza prima di tutto culturale, ma anche morale e istituzionale? Bandecchi deve dimettersi". Lo dichiarano, in una nota, le parlamentari del Movimento cinque stelle nella commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino. "Ormai le sue uscite non sono una novità, ma di sicuro non possono diventare 'normalità'. Le sue parole e i suoi atteggiamenti dimostrano una totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, delle donne e anche di quegli uomini per i quali simili atteggiamenti e parole sono tutt'altro che normali - continuano le esponenti del M5s -. È vergognoso e inaccettabile, e dovrebbe stimolare a tutti noi una riflessione, che un simile soggetto possa rivestire una carica istituzionale e sfruttarla per divulgare una simile sottocultura retrograda, misogina e maschilista".(Com)