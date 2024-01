Ucraina: Lavrov, Occidente sta smaltendo attrezzature inutili inviandole a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati occidentali "stanno smaltendo" vecchie attrezzature inutili inviandole a Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina. "La vecchia spazzatura viene smaltita in Ucraina", ha osservato il ministro. Per Lavrov, "è ovvio" perché l'Occidente continua a sostenere l'Ucraina. "Senza perdere la vita dei propri soldati, l'Occidente sta conducendo una guerra con la Russia per mano degli ucraini (...) Il presidente (degli Stati Uniti Joe) Biden ha persino definito questa situazione 'un ottimo investimento'", ha affermato Lavrov.(Rum)