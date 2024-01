Caivano: Locatelli annuncia progetto per disabili gestito da Croce Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto per l’inclusione delle persone diversamente abili che sarà sostenuto da uno stanziamento di circa 200 mila euro per circa due anni e che avrà come sfondo il comune di Caivano. Lo ha annunciato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in visita oggi a Caivano, dove ha incontrato l Commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano e le associazioni del territorio che si occupano di disabilità. “I locali individuati dal commissario straordinario e messi a disposizione del comune - ha spiegato - si trovano all'interno del parco Verde e non sono mai stati utilizzati”. "La Croce Rossa sarà capofila del progetto - ha aggiunto - e mi piacerebbe che fosse anche un modello replicabile per altri territori difficili. Un modello che nasce dall'esigenza di creare delle attività per i bambini e i ragazzi disabili, ma anche di supporto alle famiglie”. Ha aggiunto Ciciliano: "Attraverso questo tipo di azione si riprende in mano il territorio dal lato giusto" (segue) (Ren)