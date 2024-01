Caivano: Locatelli annuncia progetto per disabili gestito da Croce Rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto coinvolgerà altre reti del territorio. “Abbiamo incontrato alcune associazioni, come per esempio l'Unione Italiana Cechi per un progetto sulla prevenzione dei problemi alla vista dei bambini; abbiamo parlato con l'Aism per una collaborazione all'interno dello spazio che avrà la Croce Rossa; Abbiamo parlato con Tulipano per dei progetti ricreativi per i bambini con autismo e abbiamo parlato con i Rulli Frulli per un laboratorio musicale”, ha detto il ministro. Nella giornata di oggi, sempre in occasione della visita del ministro, è stata firmata l'intesa tra il Comune, nella persona del comandante della Municipale Espedito Giglio, e la Croce Rossa - a firmare il responsabile del Comitato di Napoli Nord Giambattista Ganzerli - per l'avvio del servizio di trasporto degli studenti disabili. Presente anche il presidente di Croce Rossa Campania Stefano Tancredi: “Sono orgoglioso di poter contribuire al rilancio di questo territorio, e di poterlo fare aiutando i tanti ragazzi disabili che spesso non possono usufruire di servizi che da altre parti sono normali". Il servizio, che riguarderà gli alunni disabili delle scuole primarie, secondarie (ex elementari e medie) e superiori, sarà dunque gestito dalla Croce Rossa, che presto aprirà una sede anche nel Parco Verde. (Ren)