© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto di stabilità non è il mio compromesso ideale, ma era il migliore compromesso possibile. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. "L'alternativa - ha aggiunto - era tornare ai vecchi parametri e le garantisco che erano decisamente peggiori". (Rin)